Playstation 4, disponibili i giochi gratis di aprile

Finiti libri, lavoro, film e serie TV? Bene, allora i videogiochi in queste settimane di isolamento forzato potrebbero diventare i vostri migliori amici. Un buon modo di passare qualche ora spensierata e alleggerire i pensieri che in queste settimane corrono troppo veloci. Se non avete giochi fisici il Playstation Store è un ottimo modo per comprare nuovi titoli.

Tutto in digitale, senza bisogno di spostarsi per comprare il videogioco preferito di turno. E come ogni mese Sony, grazie al servizio Playstation Plus, mette e a disposizione due giochi completamente gratuiti compresi nel prezzo dell’abbonamento al Plus. E i titoli di aprile, scaricabili da oggi, sono due ottimi rappresentanti dei rispettivi generi: Uncharted 4: Fine di un Ladro e Dirt Rally 2.0.

Uncharted 4 e Dirt rally, due titoli da provare

Per chi non avesse avuto la fortuna ancora di provare Uncharted 4: fine di un ladro, questa è l’occasione giusta, perché il titolo in questione è una delle esclusive più apprezzate di Playstation 4. Un capolavoro del genere che si porta dietro i pregi dei precedenti tre capitoli ampliandoli e approfondendoli in ogni aspetto, dando al giocatore grande libertà d’azione.

Un must have per ogni amante di videogiochi che si rispetti. Non altrettanto acclamato ma comunque meritevole di essere provato è Dirt Rally, il gioco automobilistico che fa dell’adrenalina il suo punto forte. Rally, fango e uno stile di guida da padroneggiare. Se vi piacciono le macchine è il gioco che fa per voi.