Playstation 5: evento presentazione stasera, a che ora e dove vederlo in streaming

Il giorno tanto atteso dagli amanti del mondo Playstation è arrivato. L’evento Future of Gaming sarà trasmesso in streaming online alle 22 di questa sera e potrebbe anche essere usato per rivelare ufficialmente l’hardware della PS5 per la prima volta.

Il presidente e amministratore delegato della Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha dichiarato che l’evento di questa sera mostrerà giochi che “rappresentano il meglio del settore da studi innovativi che si estendono in tutto il mondo“.

“Ci sono poche cose eccitanti come il lancio di una nuova console. Mentre questa strada per il lancio è stata un po ‘… diversa, siamo entusiasti che mai di portarti con noi in questo viaggio per ridefinire il futuro dei videogiochi“, Ha dichiarato Ryan.

La vetrina digitale dovrebbe durare poco più di un’ora. Sony trasmetterà l’evento in streaming sul suo canale YouTube.

È la prima volta che un evento PlayStation ha avuto luogo in modo praticamente virtuale. Sid Shuman, Senior Director di SIE Content Communications, ha dichiarato: “La mancanza di eventi fisici ci ha dato un’incredibile opportunità di pensare in modo diverso e portarti in questo viaggio con noi e, si spera, più vicino che mai.”

Shuman ha spiegato: “È meglio se guardi l’evento mentre indossi le cuffie, se puoi: c’è un bel lavoro audio nello show e potrebbe essere più difficile apprezzare se viene pompato attraverso gli altoparlanti del tuo telefono o laptop.”

Sony ha confermato che rivelerà i primi giochi disponibili per la prossima console PlayStation. Ryan ha dichiarato: “Sono entusiasta di condividere che presto ti daremo una prima occhiata ai giochi a cui giocherai dopo il lancio di PlayStation 5 durante le festività. I giochi in arrivo su PS5 rappresentano i migliori del settore da studi innovativi che si estendono in tutto il mondo.”