Playstation 5, il 3 giugno evento virtuale Sony: sarà finalmente svelata?

Sony potrebbe finalmente rivelare la sfuggente PlayStation 5 in uno speciale evento virtuale il 3 giugno. L’evento altamente riservato potrebbe dare ai giocatori la prima occhiata alla console, o per lo meno, alcuni filmati di gioco adeguati.

Il titano della tecnologia di Tokyo ha annunciato la PS5 lo scorso anno insieme a alcuni dettagli sulle sue specifiche e una data provvisoria di rilascio, definita “Holidays 2020“.

Sony non ha ancora condiviso il design o il prezzo della console, lasciando i giocatori a sfamarsi degli scarti trovati in varie fughe di notizie e voci.

Tutto ciò potrebbe cambiare mercoledì prossimo quando l’azienda ospiterà un grande evento di rivelazione estiva, probabilmente il 3 giugno, secondo Venture Beat e Bloomberg.

Addetti ai lavori hanno detto che è “possibile” che la stessa PS5 venga rivelata insieme ad alcuni dei suoi primi giochi.

Si prevede che sarà un evento virtuale che mostrerà i giochi per la prossima generazione di PlayStation 5. E gli addetti ai lavori avvertono che, sebbene probabilmente vedremo giochi per PS5, alcuni dettagli sulla console verranno nascosti per eventi successivi.

Sony non ha ancora annunciato ufficialmente eventi importanti per il prossimo mese. Quello che sappiamo per certo è che la società ospiterà la sua presentazione annuale sullo stato di avanzamento ad agosto.