Playstation 5, il concept della console: ecco come potrebbe essere (VIDEO)

Un nuovo video mostra come potrebbe essere PlayStation 5 quando arriverà sugli scaffali entro la fine dell’anno. Mentre la Microsoft ha rivelato già molto della sua Xbox Series X, compresi diversi giochi, la Sony non ha ancora rivelato nulla di ufficiale su come sarà la sua console.

Nel frattempo, questo video messo insieme da un team francese di grafici, mostra l’imminente console in bianco con uno splendido pannello frontale curvo. La console è anche mostrata con una finitura rossa e nera più tradizionale.

Il concept design mostra la console con un pannello rimovibile nella parte superiore che copre una turbina di raffreddamento ronzante in basso.

Sul retro, è caricato con due porte HDMI, una porta ottica digitale e anche un sacco di porte USB. I creatori del canale YouTube VR4Player hanno pubblicato il video all’inizio di questa settimana.

PS5, il concept video di come potrebbe essere la console. Quando esce, data di uscita, ultime news

Apparentemente, il design si basa su una serie di voci recenti sulla misteriosa PS5, che dovrebbe uscire in tempo per Natale 2020. La Sony ha annunciato la console l’anno scorso, ma non ha ancora rivelato come sarà o una data di uscita esatta.

Il team di giocatori di VR4 ha anche provato a indovinare alcuni dei giochi di nuova generazione che verranno lanciati con la PS5. Il video mostra i dischi per un nuovo titolo di Spiderman, Resident Evil: Biohazard, God of War 2 e un sequel di The Order: 1886.

Ovviamente, il video si basa interamente su voci e sentito dire, quindi meglio prendere il lavoro del team con il beneficio del dubbio.