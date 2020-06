PlayStation 5 in uscita a Natale 2020: ecco il prezzo

La prossima PlayStation è in procinto di esordire sugli scaffali in tempo per Natale quest’anno, secondo il capo della Sony. La console high-tech, chiamata PlayStation 5, promette grafica di nuova generazione e hardware potente che elimina quasi i tempi di caricamento.

Annunciato l’anno scorso, c’erano stati dubbi sul fatto che l’uscita della console sarebbe stata respinta a causa dell’attuale crisi sanitaria globale. Tuttavia, il presidente e CEO della Sony Jim Ryan ha confermato che la macchina è ancora sulla buona strada per la data di lancio originale.

Si dice che la PS5 sarà venduta per circa 450 dollari, anche se Sony non ha ancora comunicato un prezzo ufficiale. “Penso che il modo migliore per affrontare questo sia fornire la migliore proposta di valore possibile che possiamo“, ha detto Ryan. “Non intendo necessariamente il prezzo più basso“.

Sony sta ancora mantenendo i dettagli sulla PS5 in gran parte un segreto. Ciò è in contrasto con Microsoft, che ha già rivelato il design e le prime riprese del gameplay per la sua nuova console, Xbox Series X.