Playstation 5, prime immagini mostrano l’incredibile grafica di nuova generazione della console (VIDEO)

I creatori di Fortnite hanno pubblicato un video “di prima visione” con la straordinaria grafica della PlayStation 5 di prossima generazione.

Epic Games afferma che la demo video in tempo reale mostra come i produttori di giochi siano ora un passo avanti verso la grafica “fotorealistica”.

Le trame sono incredibilmente dettagliate e le distanze di disegno sono enormi. Sony non ha ancora presentato ufficialmente la PS5, ma i produttori di giochi stanno già testando i loro prodotti su di essa.

E con l’avvicinarsi della sua uscita pre-natalizia, Sony è ora alla disperata ricerca di un maggiore interesse per il suo rivale per Xbox Series X di Microsoft.

PS5, primo sguardo alla grafica fotorealistica nella demo Epic Games. Ecco il video

La demo di Epic Games si chiama Lumen In The Land Of Nanite e non sembra mostrare alcun gioco reale. Il filmato di gioco ha l’unico scopo di mostrare quanto sia potente la PS5 con il nuovo motore di gioco Unreal.

Unreal Engine è il “motore di gioco” di lunga data realizzato da Epic Games, utilizzato per la prima volta per lo sparatutto del 1998 Unreal. Ci si aspetta che il nuovo Unreal Engine 5 venga rilasciato ufficialmente il prossimo anno, rendendo facile per gli sviluppatori creare giochi visivamente sbalorditivi per la nuova generazione di console.

Questo motore funzionerà su molte piattaforme, tra cui Xbox, PC e persino iPhone, ma questa demo è specifica per PS5. La demo mostra incredibili effetti di illuminazione dinamica e un nuovo sistema di geometria “nanite“.

“Uno dei nostri obiettivi in questa prossima generazione è raggiungere il fotorealismo alla pari con il film e la vita reale“, ha dichiarato Epic Games. “La geometria virtualizzata a nanite significa che la fonte d’arte di qualità cinematografica – comprendente centinaia di milioni o miliardi di poligoni – può essere importata direttamente in Unreal Engine e funziona“.