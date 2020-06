Playstation 5: venerdi 12 giugno possibile primo sguardo alla nuova console

I gamers potrebbero finalmente dare il primo sguardo alla misteriosa PlayStation 5 questa settimana, secondo le indiscrezioni online.

Il colosso del gioco Sony aveva in programma un grande evento per la PS5 il 4 giugno, ma ha deciso di rimandarlo indefinitamente alla luce delle proteste legate alla morte di George Floyd.

Non era chiaro cosa la compagnia giapponese avesse in programma di mostrare all’evento online, ma alcuni hanno ipotizzato che la PS5 sarebbe stata svelata, almeno in parte.

PS5, evento Sony venerdì 12 giugno 2020: cosa vedremo, caratteristiche, data di lancio, design, scheda tecnica, grafica e giochi della nuova Playstation

L’ipotesi è che venerdì ci sarà un’anteprima di alcuni giochi PS5 prima del lancio della console nel periodo che precede il Natale.

Sony non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma le voci online suggeriscono che potrebbe essere il 12 giugno. Si dice che la voce provenga da una fonte del dipartimento marketing di Sony PlayStation, ma non si sa per certo.

Gli esperti di tecnologia e i fan, ad ogni modo, sembrano pensare che questa non sia un’idea inverosimile. La Sony ha spiegato in un tweet la scorsa settimana perché ha deciso di rimandare lo spettacolo originale.

Il tweet recitava: “Sebbene comprendiamo che i giocatori di tutto il mondo sono entusiasti di vedere i giochi per PS5, non riteniamo che in questo momento sia il caso di festeggiare e per ora, vogliamo fare un passo indietro e permettere a voci più importanti di essere ascoltate“.

Molti fan di PlayStation hanno elogiato la Sony per la sua decisione di rimandare, mentre altri sono rimasti scontenti del fatto di dover aspettare più a lungo per la rivelazione della PS5.