PlayStation Network down: utenti di tutto il mondo senza giochi

È una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, ma sembra che PlayStation Network abbia riscontrato dei problemi imprevisti. Secondo Down Detector, i problemi sono iniziati intorno alle 12,13 del 6 maggio 2020 e hanno interessato gli utenti di tutto il mondo.

Mentre il motivo dell’interruzione non è chiaro, tra coloro che hanno segnalato problemi. Il 70% ha segnalato problemi con l’iscrizione, il 17% con il gameplay e l’11% con i social.

PlayStation Network problemi: cosa è successo, perché non funziona, i motivi dei rallentamenti

Diversi utenti frustrati si sono spostati su Twitter per discutere l’interruzione. Un utente ha twittato: “La rete Playstation è inattiva? O è solo la mia console buggy?”

Un altro ha aggiunto: “La rete non funziona senza aggiornamenti dalla manutenzione della playstation, ma sono ancora in grado di accedere al negozio PSN per dare loro soldi per acquistare giochi, vai a capire … lol.”

Per fortuna, sembra che i problemi non siano durati a lungo e che siano stati risolti. Se continui a riscontrare problemi, potrebbe essere saggio provare il buon vecchio metodo “spegni e riaccendi”.

Un utente ha twittato: “Alcune soluzioni sono riavviare ripetutamente l’applicazione o spegnere il router internet e la playstation“.