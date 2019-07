Playstation Store, arrivano i saldi estivi: ecco le migliori offerte

Estate tempo di sole, ombrelloni ferie e anche… videogiochi. Già, perché se durante l’anno può risultare difficile trovare del tempo libero da dedicare alle console, durante il periodo estivo è certamente più facile ritagliarsi un po’ di spazio per sé stessi tra un bagno e un’uscita.

Per questo Playstation ha deciso di rendere disponibili i saldi estivi sul proprio store, dove centinaia di titoli sono stati scontati. Il catalogo dei giochi in saldo sarà disponibile da oggi fino al 21 agosto, mentre dal 7 agosto è possibile che vengano aggiunti ulteriori titoli alla già corposa lista.

Saldi estivi, i migliori titoli in saldo

Dai giochi sportivi agli sparatutto passando per i supereroi. C’è un po’ di tutto nel catalogo dei giochi in saldo. Di seguito una lista dei migliori videogiochi da prendere a prezzo stracciato, ma lista è lunghissima e ce n’è per tutti i gusti. Per il catalogo completo basta andare sullo store Playstation consultabile anche da PC:

Spider Man, Days Gone, Assassin’s Creed Odissey, Red Dead Redemption 2, NBA 2k19, Far Cry 5, Devil May Cry 5, Kingdom Heatrs 3, Ni No Kuni 2, Dragon Ball FighterZ,