Pneumatici M+S: cosa sono e qual è la loro importanza

Nel mondo degli pneumatici ricoprono davvero una grande importanza le cosiddette gomme M+S, cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta e soprattutto perché questa particolare dicitura merita una grande attenzione.

Cosa indica il simbolo M+S

M+S è sostanzialmente una marcatura, di conseguenza essa può essere trovata direttamente sulle superfici dello pneumatico, ovviamente laddove il modello rientri in questa categoria.

La dicitura completa è Mud + Snow (letteralmente, in lingua inglese, fango + neve), tuttavia appunto la marcatura viene indicata rigorosamente con il simbolo M+S.

Come si diceva, questa marcatura ha un’importanza davvero notevole, e il motivo è presto detto: gli pneumatici che ne sono dotati possono circolare senza problemi durante i mesi invernali.

Pneumatici estivi, invernali ed All Season

Tutti gli automobilisti sanno bene che nel mondo degli pneumatici è possibile distinguere due diverse categorie: quella degli pneumatici estivi e quella relativa ai modelli invernali.

Utilizzare delle gomme adatte alle condizioni climatiche è fondamentale nell’ottica della sicurezza, nonché per quel che riguarda le performance del veicolo, di conseguenza eseguire il cambio stagionale è importantissimo.

Esistono, in realtà, anche delle gomme che possono essere utilizzate in qualsiasi periodo dell’anno, ovvero le gomme cosiddette All Season: questi pneumatici presentano condizioni intermedie consentono quindi di bypassare l’onere della sostituzione stagionale, di cui tanti automobilisti fanno volentieri a meno.

La marcatura conferma l’affidabilità dello pneumatico

Il fatto che uno pneumatico venga presentato come modello invernale, o anche come All Season, non è sufficiente per ritenere che esso sia utilizzabile senza alcun tipo di problema nei mesi più freddi: la conferma ufficiale della sua affidabilità corrisponde proprio alla marcatura M+S, la quale viene assegnata in modo rigorosamente super partes e certifica, appunto, la possibilità di utilizzare la gomma durante l’inverno.

Al di là del fatto che uno pneumatico invernale sia opportuno nell’ottica della sicurezza, bisogna sottolineare anche gli obblighi previsti per legge: nei mesi invernali è indispensabile che sul veicolo siano installati pneumatici invernali o pneumatici All Season, in caso contrario, laddove si dovesse essere fermati per un controllo stradale dalle Autorità, può assolutamente essere comminata una multa.

Le gomme munite della marcatura M+S sono le sole regolarmente abilitate ad essere utilizzate nei mesi invernali, ecco perché questo piccolo simbolo va controllato con molta cautela se si prevede di utilizzare gli pneumatici nei mesi freddi.

Quando scatta l’obbligo di utilizzare gomme M+S

Può essere interessante aprire una parentesi: in quale periodo dell’anno l’utilizzo di pneumatici invernali o All Season con marcatura M+S è obbligatorio?

In passato le date di riferimento variavano da regione a regione, mentre quest’anno il Ministero ha scelto di uniformare la normativa per tutto il territorio italiano sebbene vi siano, chiaramente, delle differenze non irrilevanti dal punto di vista climatico.

Per la stagione 2019/2020 l’obbligo di utilizzare pneumatici con marcatura M+S parte il 15 novembre e si conclude il 15 aprile: per chi non lo avesse già fatto, dunque, è fondamentale provvedere subito al cambio delle gomme, magari acquistandole online da siti web specializzati quali euroimportpneumatici.com.