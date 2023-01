Pnrr, Giorgetti: “Le risorse ci sono ma la vera difficoltà è la messa a terra”

(Adnkronos) – “Le risorse ci sono, il progetto è ambizioso” ma “la vera difficoltà è metterle a terra”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a ‘Telefisco’ de ‘Il Sole 24 Ore’. Una sfida “decisiva, però senza uno snellimento delle procedure e una flessibilità di tipo operativo che stiamo invocando a livello europeo sembra difficile”, aggiunge. In Europa “ora un grande dibattito si è avviato e continuerà nel Consiglio europeo di febbraio”.

In Europa “adesso è in corso un grande dibattito che culminerà nel Consiglio europeo di inizio febbraio sulla nuova disciplina degli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la risposta alla sfida posta anche negli Stati Uniti con l’Inflation reduction act”, spiega Giorgetti. “In questa discussione probabilmente si discuterà anche di aggiornare gli strumenti con cui l’Europa si deve rendere più efficiente oltre che più efficace per dare le risposte ai termini della ripresa post pandemica e post crisi energetica”, sottolinea.