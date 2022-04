Pnrr, Giovannini: “Sforzo di accelerazione con un anno di anticipo”

(Adnkronos) – ”Uno sforzo ulteriore di accelerazione è in atto anche in queste ore con il decreto in discussione al Consiglio dei ministri. L’obiettivo è attuare le riforme del Pnrrr con un anno di anticipo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo al Forum Confcommercio-Ambrosetti.

“Tutti questi elementi non risolvono il problema della guerra ma ci pongono in una situazione più resiliente anche di fronte a un shock drammatico come quello della guerra”, conclude Giovannini.