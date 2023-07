Pnrr – La Celli: “Doppia responsabilità per Roma, utilizzare risorse per rilancio città ed essere esempio di buona amministrazione dei fondi”

Pnrr – La Celli: “Doppia responsabilità per Roma, utilizzare risorse per rilancio...

“Il Pnrr è una grande sfida per Roma. Abbiamo sulle nostre spalle una doppia responsabilità. La prima, è spendere bene le risorse per realizzare interventi necessari per rilanciare il tessuto urbano, infrastrutturale, sociale, produttivo ed economico romano, ricucendo il centro alla periferia. La seconda responsabilità è che siamo al centro dell’attenzione nazionale. La città Capitale d’Italia deve fare in pieno il proprio dovere ed essere esempio virtuoso di un percorso di crescita e di buona amministrazione dei fondi”.

Lo ha detto la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto), in apertura del seminario “Pnrr di Roma. Aggiornamenti e stato di attuazione” promosso in Campidoglio dalla Commissione Speciale Pnrr di Roma Capitale.

“Roma – continua Celli – è davanti ad una grande opportunità legata al Pnrr. Un percorso che si intreccia con il Giubileo e la candidatura ad Expo 2030. Passa da queste tre direttrici la Roma del futuro, quella che vogliamo consegnare alle nuove generazioni e che deve tornare ad essere protagonista a livello internazionale. Lo vogliamo fare in termini di rigenerazione urbana, sostenibilità ed inclusione, con l’obiettivo di creare nuove opportunità e generare lavoro e occupazione. I Comuni sono il cuore pulsante di questa grande occasione, forse irripetibile. E anche Roma Capitale è protagonista di questo processo di sviluppo”.

