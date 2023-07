Pnrr – La Serracchiani: “Urge l’indennità per il personale delle Prefetture”. Interrogazione a Viminale e Mef 

Pnrr – La Serracchiani: “Urge l’indennità per il personale delle Prefetture”. Interrogazione...

“Il personale delle Prefetture applicato alle attività del Pnrr nei presidi territoriali deve far fronte a un pesante aggravio di lavoro, cui non corrisponde un adeguato riconoscimento economico. Ho portato all’attenzione dei ministri dell’Interno e dell’Economia e Finanze le segnalazioni pervenute da organizzazioni sindacali su una disparità di trattamento economico tra il personale dei due dicasteri impegnato a supporto delle Amministrazioni locali titolari di interventi del Pnrr, nel monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti. Ho chiesto ai Ministri competenti di prevedere che anche al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno sia attribuita la maggiorazione dell’indennità Pnrr applicata al personale del Mef”.

La deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, rende nota la sua interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in merito agli esiti, dal punto di vista dei carichi di lavoro e retributivi per il personale dell’Interno, del protocollo di intesa del 20 ottobre 2022 stipulato tra il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mef.

Carichi di lavoro, la Serracchiani: “Nonostante la previsione di ingresso in servizio di 400 nuove unità di personale, i funzionari assegnati hanno però spesso rinunciato lasciando scoperte molte Prefetture su tutto il territorio nazionale”

Come tiene a rimarcare la deputata del Pd, “Nonostante la previsione di ingresso in servizio di 400 nuove unità di personale, i funzionari assegnati hanno però spesso rinunciato lasciando scoperte molte Prefetture su tutto il territorio nazionale. Il Ministero dell’Interno ha previsto che nelle sedi ove non abbia assunto servizio alcun funzionario destinato alle attività del Pnrr possano essere impiegati funzionari già incardinati negli uffici, con evidente cumulo di carichi lavorativi e di responsabilità”.

Infine, conclude la Serracchiani, “Questo personale dev’essere equiparato a quello del Ministero dell’Economia e Finanze e delle Ragionerie Territoriali dello Stato che – sottolinea la deputata – ha ottenuto una maggiorazione dell’indennità di amministrazione, operando insieme al personale delle Prefetture nei presidi territoriali unitari”.

Max