Pnrr, rimodulazione governo, la posizione dell’Ue

“Bene intesa in Cabina di regia sulla revisione” Sul Pnrr l’Ue abbraccia “con favore l’accordo raggiunto nella Cabina di Regia italiana sul documento che delinea la revisione del piano, incluso il nuovo capitolo RePowerEu”.

Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito alla presentazione della bozza. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità italiane e continuiamo le nostre discussioni tecniche costruttive sul piano rivisto. Attendiamo di ricevere la presentazione formale delle modifiche al piano entro la fine di agosto”, fanno sapere dall’Europa.

“Abbiamo appreso oggi che, nell’ambito della rimodulazione dei finanziamenti, si propone di spostare sul programma RePowerEu 13 miliardi di euro di fondi Pnrr che erano stati assegnati ai Comuni, con l’impegno che altre fonti di finanziamento andranno trovate per le tre linee di intervento per le piccole e medie opere, per la rigenerazione urbana e per i Piani Urbani Integrati delle grandi città”. Questo è invece stato il commento del presidente dell’Anci Antonio Decaro dopo la cabina di regia sul Pnrr. “E’ una notizia che ci colpisce molto. I Comuni chiedono garanzie”.