Pnrr, Santori (Lega): “Dati shock, il Piano Roma è fermo, ma il Campidoglio tace”

“I dati pubblicati online sul grado di realizzazione delle opere previste dal Pnrr in città sono allarmanti.

Il Piano a Roma è praticamente fermo, e mentre le date delle scadenze si susseguono la Capitale sta per annotare l’ennesimo disastro nella già lunga lista di fallimenti targati Pd. Il Sindaco Gualtieri dica cosa sta facendo e cosa sta facendo la Commissione capitolina Pnrr. Ad oggi l’ex ministro dell’Economia del governo Conte con il M5S, è stato capace solo di dare lavoro alla pletora di staffisti che affollano le sue segreterie”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco sull’argomento.

“I dati dall’Osservatorio Pnrr e Giubileo, e realizzati da Acer – Ance in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, lasciano senza parole: a fronte di oltre 2.334 opere già finanziate, solo per 377 sarebbe stato avviato l’iter procedurale, le gare sono partite solo nel 15% dei casi, ma le aggiudicazioni sono solo 31 e i cantieri aperti sono l’8%. Il Campidoglio tace, ma la Lega vuole sapere se chi governa Roma è consapevole di questa incredibile situazione e che cosa intende fare per garantire il compimento degli interventi in calendario e il rispetto del Piano”, conclude Santori.

