(Adnkronos) – “Grazie al Pnrr arriveranno 20 miliardi per la Sanità e 625 milioni dal Pn Salute per lo screening oncologico”. A dirlo, il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un miliardo in due tranche alle Regioni per aumentare i medici e ridurre le liste d’attesa. 90 i milioni stanziati per i Pronto Soccorso.