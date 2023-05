Pnrr, Ue: “Valutazione pagamento terza rata Italia ancora in corso”

(Adnkronos) – Sono “ancora in corso” i lavori della Commissione Europea per valutare la terza richiesta di esborso dei fondi della Recovery and Resilience Facility per finanziare il Pnrr dell’Italia. Lo dice all’Adnkronos un portavoce dell’esecutivo comunitario. “Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane”, aggiunge, e “ulteriori informazioni” verranno fornite al momento opportuno.

“Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena raggiungeremo quella fase – aggiunge la fonte – non è insolito impiegare un po’ di tempo oltre la scadenza indicativa. Per esempio, è accaduto anche con le richieste di pagamento di Lussemburgo, Romania e Slovacchia”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto sabato scorso, a margine dell’Ecofin informale a Stoccolma, che si aspetta una risposta positiva da parte della Commissione a breve.