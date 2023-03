Pogba compie 30 anni, gli auguri della Juve

(Adnkronos) – La Juventus fa gli auguri di compleanno a Paul Pogba che oggi compie 30 anni, augurandogli un pronto ritorno in campo e sottolineando l’importanza del centrocampista francese per il club bianconero. “Sono 30 le candeline che Paul Pogba spegne oggi – si legge su juventus.com -. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo”.