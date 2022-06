Pogba: “Non mi preoccupo del futuro, penso solo al presente”

(Adnkronos) –

Dopo l’ufficialità dell’addio al Manchester United, Paul Pogba in questi giorni sta decidendo il proprio futuro che potrebbe di nuovo essere alla Juventus, club in pole position per il 29enne centrocampista francese.

Intanto, in attesa di avere notizie certe su dove giocherà nella prossima stagione, il centrocampista ha pubblicato un post su Instagram con una frase sul futuro, accompagnata da tre foto in sequenza dove prevalgono il bianco e il nero. Nella didascalia in inglese si legge: “Non preoccuparti per il futuro, non è ancora arrivato. Preoccupati solo del presente e sfruttalo al meglio”.