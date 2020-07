Pogba torna alla Juve? Un tweet infiamma, poi arriva la smentita: cosa è successo

‘PogBack’, il nome ad effetto era già pronto, coniato in un impeto d’entusiasmo dai tifosi juventini accecati da un Tweet sibillino. A pubblicarlo l’account spagnolo della Juve, che sul proprio profilo ha pubblicato un video di Pogba, la cui didascalia riportava l’emoticon della freccia a ritroso, con la scritta ‘back’.

Insomma, un tweet che più di qualcuno ha pensato uscito per errore anticipando una trattativa segreta che avrebbe portato il francese di nuovo a Torino. D’altronde l’amore dei tifosi bianconeri per il ‘Polpo’ è sempre stato infuocato, tanto che il suo addio per spostarsi a Manchester portò un’ondata di malumore sull’ambiente.

Pogba alla Juve, il club fa marcia indietro

Per questo è bastato poco per riaccendere l’entusiasmo del popolo bianconero, che accoglierebbe a braccia aperte il ritorno di Pogba, diventato grande a Torino e partito come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Tornerebbe ridimensionato da alcune stagioni non sempre al top, ma con la consapevolezza che l’ambiente giusto potrebbe portarlo di nuovo ad eccellere.

Il sogno di rivederlo condottiero bianconero è durato giusto il tempo di una mezza giornata, prima che lo stesso account spagnolo della Juve facesse marcia indietro, o meglio, spiegasse le intenzioni con le quali aveva pubblicato il video: “Back uguale Throwback. Vogliamo solo ricordare i gol di un ex calciatore del club. Non pensate diversamente!”. Un messaggio chiaro che riporta i piedi per terra, in attesa che possa essere il mercato a far esplodere i sogni.