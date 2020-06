Pokemon go, gli smartphone dove non funzionerà più: la lista completa

Pokemon Go non si potrà più giocare su alcuni smartphone. Questa è la brutta notizia, inaspettata dai più, annunciata da Niantic, che ha fornito una lista dei dispositivi che non saranno più compatibili con il gioco.

Come ogni cosa, anche gli smartphone invecchiano e non possono stare al passo con il progresso dei software. Motivo per il quale alcuni modelli dovranno dire addio, ben presto, anche a Pokemon Go, il gioco popolarissimo che sfrutta la realtà aumentata e i personaggi della saga giapponese.

Pokemon Go, su quali smartphone non funziona più: elenco completo dei modelli

Pokemon Go è infatti solito fornire dei continui aggiornamenti, con i quali gli smartphone devono avere a che fare. Purtroppo, alcuni modelli non riescono a stare al passo, fino a dover alzare bandiera bianca.

Ma se vi state chiedendo se il vostro smartphone può far funzionare Pokemon Go, probabilmente potrebbe bastare conoscere la data di uscita del vostro modello.

Saranno infatti gli smartphone commercializzati prima del 2015 a dover rinunciare a Pikachu e soci, ovvero i dispositivi a 32 bit. Per non sbagliare, Niantic ha fornito una lista esaustiva degli smarthpone che non funzioneranno più con Pokemon Go.

Ecco l’elenco completo:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J2, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1st gen)

Nexus 6

LG Fortune, Tribute

OnePlus One

HTC One (M8)

ZTE Overture 3