Politano al fantacalcio: come giocherà nel Napoli?

💙 Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori! ⠀ 🙌 Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato! ⠀ 🤝 Ringrazio i miei agenti @lpmanagement_lp @davide_lippi e @mp_puglisi che sono stati al mio fianco come sempre. @resetgroup ⠀ 💙💙💙