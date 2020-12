Polizia, controlli anti-covid a Monteverde

Controlli della Polizia di Stato per il rispetto delle normative anti-Covid: a Monteverde. chiuso un minimarket che vendeva bevande dopo l’orario consentito. Gli agenti inoltre hanno contestato ad alcuni esercenti circa 5000 euro di sanzioni pecuniarie; nei confronti del titolare del minimarket, disposto il provvedimento di chiusura provvisoria dell’attività per la durata di 5 giorni.

Finanza, contrasto usura: vasta operazione, di cosa si tratta

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno eseguito 4 misure coercitive nell’ambito dell’operazione “L’Americano” in contrasto all’usura. Gli indagati elargivano prestiti a privati cittadini ed imprenditori in difficoltà economiche, con tassi di interesse fino al 240% su base annua.

La figura apicale, soprannominato “L’americano” è noto a Cassino per l’elevato spessore criminale. Le vittime, soltanto in un secondo momento capivano di essere vincolati ad un “contratto capestro” che di mese in mese li portava a versare quote di interessi di importo sempre più elevato ed insostenibile.