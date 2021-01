Poliziotto spara a un uomo a San Pietro: cosa è successo

Poliziotto spara a un uomo a San Pietro, è in prognosi riservata: è successo venerdì presso un posto di blocco in via Monte Del Gallo, in zona San Pietro. Il conducente dell’auto, dove vi erano altre due persone, ha ingranato la retromarcia e investito l’agente, che avrebbe quindi sparato un colpo di pistola ferendolo all’addome.

Nella vettura era presente una modica quantità di droga, ma altro stupefacente è stato trovato nel suo appartamento, insieme al materiale per confezionare le dosi da vendere. L’autista e i due passeggeri della macchina in fuga sono stati denunciati, mentre è stata aperta un’indagine per ricostruire la dinamica che ha portato al ferimento del 37enne, ancora ricoverato in prognosi riservata.

Il passeggero, un ragazzo di 26 anni con diversi precedenti penali, è stato arrestato e portato nel carcere di Frosinone. Diversa la posizione della giovane che si trovava in auto con loro, una 21enne con problemi di tossicodipendenza la cui posizione sarebbe marginale rispetto all’accaduto.