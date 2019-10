Pomeriggio 5: alle 17 su canale 5 la nuova puntata. Gli ospiti di oggi, le anticipazioni

Ritorna l’appuntamento fisso con Pomeriggio Cinque, il contenitore di Canale 5 campione di ascolti nelle ultime giornate. Con Barbara D’Urso ospiti e opinionisti per dibattere i temi caldi del giorno come di consueto.

Pomeriggio Cinque: orario, streaming, a che ora inizia su canale 5, ascolti e repliche. Da Barbara D’Urso Francesca De Andrè: la crisi e il ricovero

Nella trasmissione di ieri è stata ospite di Barbara D’Urso ancora una volta Francesca De Andrè, tornata per parlare del malore che ha sofferto nei camerini del programma Live-Non è la D’Urso.

Una crisi nervosa, molto pesante, è stato il problema della figlia di Cristiano De Andrè, probabilmente da ricondurre allo stress derivante dalle ultime vicissitudini amorose.

Non è un mistero infatti che la rottura con Gennaro di Lillio e il ritorno fra le braccia di Giorgio Tambellini abbiano provato la bella Francesca psicologicamente. “Sto un po’ meglio ma non del tutto” ha subito puntualizzato. “Non mi ricordo nulla di quello che è successo, mi sono svegliata che ero già in ospedale. Mi hanno spiegato che ho avuto un crollo nervoso”.

“Eppure non sono una semplice da buttare giù… ma non sto vivendo un momento semplice” ammette Francesca De Andrè, che poi ha risposto alle critiche rivolte a Tambellini per essere rimasto in studio: “Lui non voleva restare a Live, ma il mio agente l’ha rassicurato ed è arrivato in ospedale successivamente. Mi ha aiutato tanto”