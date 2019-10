Pomeriggio 5: gli ospiti oggi in studio con Barbara D’Urso. Anticipazioni sulla puntata di oggi 24 ottobre

Manca poco e ritornerà in onda Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano di Barbara D’Urso. Come sempre un ricco cast di opinionisti, ospiti e tanta carne a cuocere come in ogni appuntamento a partire dalle 17.

Se prendiamo l’ultima puntata, di sicuro non possiamo fare a meno di parlare delle rivelazioni che Giovanni Conversano ha fatto su Lory del Santo.

Nel cofronto con Rocco Pietrantonio a Pomeriggio Cinque, l’ex tronista ha parlato di quando fu paparazzato con la Del Santo, all’epoca fidanzata con Rocco. Conversano ha detto che quel bacio fu architettato a tavolino e non c’era niente di vero.

Il fotografo Alan Fiordelmondo, presente in studio, ha invece confermato che quello fosse un vero bacio e che nell’occasione ci fu anche un dopo cena “hot” fra i due. Quasi impassibile Rocco Pietrantonio: non ci sono prove delle corna, ha detto, confidando nella sincerità di Lory “Io confido in questa cosa: la paparazzata era organizzata. La prova vera non c’è! Lory, all’epoca, disse che Giovanni aveva insistito in una maniera brutale perché doveva dirle una cosa importante”.