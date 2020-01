Pomeriggio 5: la nuova puntata oggi, 27 gennaio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Con la nuova settimana ritorna l’appuntamento fisso con Pomeriggio Cinque, al solito dalle 17 su Canale 5. La conduttrice Barbara D’Urso è pronta a intrattenere il pubblico con nuovi temi da affrontare

Dopo l’ultima puntata è lecito aspettarsi che si torni a parlare del caso di Luigi Mario Favoloso, in particolare dopo le ultime notizie date sul suo conto. L’ex compagno di Nina Moric, in precedenza scovato in Svizzera, era stato rintracciato a Erevan, in Armenia.

Nell’ultima puntata poi è stato mostrato un ulteriore video in trasmissione, immagini che ritraggono Favoloso nei suoi spostamenti. L’ex gf aveva fatto perdere le proprie tracce prima di Capodanno, con la madre a denunciarne la scomparsa.