Pomeriggio 5: la puntata del 13 gennaio, anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Inizia la nuova settimana, e tutto è pronto per la puntata del 13 gennaio 2020, ovviamente di Pomeriggio Cinque. A partire dalle 17 su Canale 5 il nuovo appuntamento con la padrona di casa Barbara D’Urso con nuovi ospiti e immancabili polemiche.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Dopo l’ultima puntata non inizia benissimo la settimana per Barbara D’Urso e lo staff della trasmissione. Il programma deve infatti far fronte all’instanza da parte del Comitato d’applicazione del Codice media e minori, che ha attaccato duramente il prodotto televisivo. L’accusa è di trasmettere immagini i che “sviliscono la figura femminile”, come si legge nel comunicato, con contenuti ritenuti non idonei al pubblico della cosiddetta fascia protetta.

Il Comitato ha infatti “ravvisato una violazione del codice stesso nelle puntate di Pomeriggio Cinque trasmesse il 15 e 18 ottobre scorso per la messa in onda in fascia protetta di scene che sviliscono la figura femminile e perciò hanno valore diseducativo, rilevando l’inadeguatezza dei modelli femminili proposti dal programma ad un pubblico minorile”.

Al momento Barbara D’Urso non ha fatto nessun commento in proposito. Nello specifico la puntata del 15 ottobre era stata segnata pesantemente dalla partecipazione dell’attrice hard Malena, che si era mostrata in abiti succinti parlando apertamente di seduzione. Nella trasmissione del 18 ottobre invece Manuela Ferrera si era mostrata anch’essa in déshabillé ed aveva litigato con Roger Garth con un linguaggio colorito a sfondo sessuale.