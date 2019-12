Pomeriggio 5: la puntata del 18 dicembre novembre. Gli ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Dichiarazioni choc di Patrizia De Blanck

Nell’ultima puntata, le piuttosto colorite esternazioni di Patrizia De Blanck hanno destato scalpore. In particolare la contessa ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a scegleire una vita di castità.

«Il mio compagno si sta curando la prostata e non si può tromb***» ha detto senza mezzi termini. Per poi sferrare la critica al principe azzurro di Avanti un Altro: «Se vai in giro vestito così… Come fai a essere arrivato a 40 anni vergine? Quando ti sentirai pronto a 100 anni come fai a tromb***?».

Un linguaggio troppo colorito, al punto che Barbara D’Urso si è arrabbiata. «Io proteggo Orlando. Lui non va in giro vestito così, è il suo ruolo in un programma. È stato gentile a vestirsi così anche per noi. Non mi piace che tratti male un mio ospite» ha detto alla contessa.