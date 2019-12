Pomeriggio 5: la puntata del 19 dicembre. Gli ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Fuori onda fra Paola Caruso e Moreno Merlo

Nell’ultima puntata, la trasmissione ha mostrato un estratto del confronto tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Moreno Merlo. Dopo l’incontro a Live non è la D’Urso c’è stato un ulteriore scambio fra i due che non era stato mostrato in precedenza.

In particolare i due sono stati criticati per la gestualità e i toni accesi del confronto. “Orribile vedere due persone che si sono amate comportarsi così” il commento degli opinionisti. “È la prima volta che vedo il filmato, mi dispiace che non risolvino” ha commentato Barbara D’Urso.

“Sei famosa perchè racconti i caz*i tuoi in televisione! Devi smetterla di mettere in mezzo le persone e usare tuo figlio. Tuo figlio lo devi proteggere, invece lo sfrutti, ti devi vergognare! Il tuo profilo è pieno di foto sue, ma no ti vergogni” ha criticato Merlo. “Io faccio televisione da 15 anni – la sua risposta. “Tu sei uno sfigato e non toccare mio figlio, straccione pezzente. Ho mantenuto anche te”.