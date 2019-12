Pomeriggio 5: la puntata del 23 dicembre non va in onda. Barbara D’Urso va in Spagna

Pomeriggio 5: la puntata del 23 dicembre non va in onda. Barbara...

Nella giornata di oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, non ci sarà: Mediaset ha infatti deciso di interrompere la programmazione per questo periodo natalizio, mentre Barbara D’Urso è andata in Spagna per altri progetti lavorativi.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Barbara d’Urso in Spagna

In assenza della puntata, si è chiacchierato molto del fatto che la conduttrice Barbara D’Urso sia andata in Spagna, in particolare dopo le foto pubblicate sui social che la ritraggono con Alvaro Rico.

Presso gli studi di Mediaset Espana, la D’urso ha pubblicato diverse stories di Instagram che raccontavano quello che stava facendo. La foto con Alvaro Rico, attore acclamato della serie Elite su Netflix, ha dato adito a numerose ipotesi.

“Cosa ci faccio a Mediaset Espana? Provate a indovinare”, ha pubblicato la conduttrice sibillina.