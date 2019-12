Pomeriggio 5: la puntata del 24 dicembre non ci sarà. Cosa fa la D’Urso in Spagna?

Neanche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, non andrà in onda. La decisione è di Mediaset, che per tutte le feste natalizie ha deciso di mettere in pausa sia Pomeriggio 5 che Live Non è la D’Urso.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Barbara d’Urso nella foto con Alvaro Rico

Attualmente anche volendo non sarebbe possibile andare in onda con Pomeriggio 5 perché conduttrice Barbara D’Urso si trova in Spagna, precisamente presso gli studi di Mediaset Espana dove si è mostrata sui social in compagnia di un giovane attore, Alvaro Rico.

Gli appassionati di Netflix non avranno difficoltà a riconoscere Rico: si tratta di uno degli attori principali della serie Elite, un prodotto che ha tentato di inserirsi nel corridoio “felice” aperto dalla seguitissima Casa de Papel.

Secondo alcuni rumors, Barbara D’Urso potrebbe essersi recata presso gli studi spagnoli di Mediaset per partecipare ad una fiction. L’alternativa è che la conduttrice possa prender parte, o addirittura condurre, la versione spagnola del Grande Fratello.