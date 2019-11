Pomeriggio 5: la puntata del 6 novembre 2019. Anticipazioni e ospiti

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Paolo Brosio choc in trasmissione

Nell’ultima puntata si è parlato dei celibato dei preti cattolici e in studio Alessandro Cecchi Paone e Paolo Brosio hanno dato vita a vere scintille. “Il prete fa la promessa di celibato, il frate francescano fa promessa di castità, punto!“ ha detto Brosio in difesa delle tradizioni cattoliche.

“Il Vangelo non dice nulla su questo tema“ ha risposto Cecchi Paone. “Allora si chiudono le chiese il sabato sera e via con il festino!“ ha commentato ironico Brosio. Finché non ha perso la pazienza: “La santità è un’altra cosa, non è trombare“ ha detto.

Pronto l’intervento di Barbara D’Urso: “Non essere scurrile”.