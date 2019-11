Pomeriggio 5: la puntata del 7 novembre. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Nell’ultima puntata ha destato parecchio scalpore l’esperimento effettuato dalla redazione del programma per parlare di discriminazione razziale, con protagonista l’ ex Grande Fratello Mila Suarez.

La modella in puntata ha raccontato delle sue difficoltà per trovare casa. “Quando chiamo al telefono molti fanno problemi già quando sentono che ho l’accento straniero. Poi quando mi presento e dico chi sono me l’affittano senza problemi” ha spiegato.

La ragazza quindi, d’accordo con il programma e con la collaborazione di un’inviata, ha dato vita a questo esperimento, in cui contattava i proprietari di case in affitto. Molte le titubanze, fra le quali una persona che ha detto senza troppi giri di parole: “Non vogliamo marocchini”.