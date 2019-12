Pomeriggio 5: la puntata dell’11 novembre. Gli ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Daniele Di Lorenzo: amo ancora Elena Morali

Nell’ultima puntata, venerdì 13 dicembre, si è tanto parlato del triangolo amoroso fra Elena Morali, Scintilla e Daniele Di Lorenzo. Proprio Daniele ha raccontato a Barbara D’Urso succosi dettagli sulla situazione. “Sono ancora innamorato di Elena” ha confessato Di Lorenzo.

“Ci siamo sentiti quando è rientrata da New York – ha detto Di Lorenzo – poi ci siamo incrociati un paio di volte per chiarire”. In merito al malore sofferto recentemente dalla soubrette, ha detto: “Quando eravamo al telefono mi ha detto che non si sentiva bene a causa della pressione. Ho preferito chiamare un’amica che abita lì vicino e le ho chiesto di andare a casa sua per vedere come stesse. Poi è finita in ospedale. Questo è stato il motivo per cui non siamo riusciti a riparlare”.

“Lei mi ha detto di aver deciso di prendersi un periodo lontano da tutti per ritrovare se stessa” ha poi detto Di Lorenzo. “Non so precisamente dove sia e con chi, ma so che è all’estero”. Sarà con Scintilla?