Pomeriggio 5: la puntata dell’8 novembre. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi la trasmissione Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso, accompagnerà il pomeriggio di tanti italiani. Con un dibattito spesso acceso sui temi del giorno e le interviste agli ospiti, anche oggi se ne vedranno delle belle.

Nell’ultima puntata, dopo le tante polemiche legate all’aggressione che un paparazzo aveva subito da parte di Gaetano Arena, ex gieffino, si è riaperto il caso della presunta relazione fra lui e la protagonista dello scoop mancato, una fantomatica “ragazza fidanzata”

In trasmissione è stata rivelata l’identità della ragazza che il modello ha tentato di non far fotografare: sarebbe proprio Ambra Lombardo, anche lei ex Grande Fratello e fidanzata con Kiko Nalli, il parrucchiere delle star.

Secondo Novella 2000 le foto sono inequivocabili, anche se mostrano soltanto i due che chiacchierano tranquillamente.