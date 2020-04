Pomeriggio 5: la puntata di oggi 1 aprile. Ospiti e anticipazioni

Anche oggi, 1 aprile, torna Pomeriggio Cinque, consueto appuntamento pomeridiano con Barbara D’Urso. Con l’inizio del programma alle 17, su Canale 5, gran parte del dibattito verterà sul coronavirus.

Nell’ultima puntata si è parlato ancora del cattivo uso di lavare le zampe dei cani con la candeggina. In collegamento il presidente dell’Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani Marco Melosi ha chiarito: “Il collega (Enrico Zibellini criticato per aver parlato della candeggina come strumento per lavare le zampe agli animali, ndr) faceva riferimento a una diluizione della candeggina. Il messaggio che voleva portare ai proprietari degli animali è che il cloro è molto attivo nei confronti del virus. Ovviamente, il cloro è una sostanza irritante e deve essere utilizzata a particolari diluizioni”.