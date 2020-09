Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 10 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi in programma una nuova puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. A partire dalle 17 ospiti, collegamenti e tanta carne a cuocere.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata si è parlato della simpatica iniziativa dell’attore Fabio Testi, che ha ospitato una riunione di tanti personaggi che hanno partecipato in passato al Grande Fratello.

Fra i tanti volti noti anche Antonio Zequila, che però ha subito uno scherzo capace di fargli perdere le staffe. Il colpevole è stato Luca Zocchi, reo di averlo lanciato in piscina con cellulare e portafogli.

“Mi ha lanciato in piscina con il cellulare e il portafogli in tasca” si lamentava Zequila nel video mandato in onda a Pomeriggio 5. “Avevo anche una lettera di mio padre scritta a mano e il passaporto. Non gli do una bottigliata in faccia perché sono a casa tua” ha sbottato Zequila parlando con Fabio Testi.

A commentare il tutto, in collegamento, Fernanda Lessa: “Zequila aveva buttato in piscina la bici di Patrick che costa molti soldi. Allora abbiamo pensato di fargli lo scherzo. Quando ci ha detto di avere il cellulare in tasca, ci siamo offerti di ricomprarglielo”.

“Non mi piace la frase detta da Zequila ‘Gli do una bottigliata in faccia” ha commentato la D’Urso. “Ma non si lancia una persona con il cellulare in piscina, non è una questione di soldi, ma nel cellulare hai la tua rubrica, i tuoi documenti. Anch’io mi sarei arrabbiata”.