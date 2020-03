Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 12 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Ritorna l’appuntamento con Barbara D’Urso e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Come sempre a partire dalle 17, l’emergenza coronavirus e momenti di distensione con il gossip.

Nella puntata di ieri è stata data parola a Francesco Belardi, lo youtuber italiano finito sulla graticola per aver dichiarato di aver violato la zona rossa a Codogno, bloccata dall’emergenza coronavirus.

La D’Urso gli ha chiesto spiegazioni. “Perché lo hai fatto?”. E Belardi ha risposto: “Perché in quel periodo c’era la psicosi…”. “E cosa c’entra?” ha risposto la conduttrice. “Qual era la tua informazione? Tu facevi il galletto mentre ovunque e in tv si diceva di non entrare a Codogno. Socialmente l’utilità qual è stata?”.

Belardi è parso in difficoltà. “Volevo fare informazione non filtrata” un commento sommerso dalle critiche. “Non basta quel che facciamo noi? Quello che fanno i tg?” ha chiesto la D’Urso.. “Due giorni in casa è troppo poco, dovevi chiuderti in casa anche prima. Dai retta a me!” ha chiosato.