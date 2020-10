Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 14 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

A breve un’altra puntata di Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. Dalle 17, dibattito in studio sui temi del giorno fra attualità e gossip.

Nell’ultima puntata è stata ospite in collegamento Angela Chianello da Mondello, diventata una influencer dopo il tormentone “Non ce n’è coviddi” in un video. La donna ha parlato delle sue aspirazioni per l’avvenire. “Voglio dare un futuro alla bambina, voglio trovare un lavoro onesto, sia per me sia per mio marito, e per questo ti ringrazio Barbara” ha detto Angela. “Qualsiasi lavoro: anche se non farò più la televisione, voglio lavorare dignitosamente”.

“Io ho sbagliato e non voglio più sbagliare, mia figlia deve avere come mamma un esempio”, ha detto la donna. “Mi sta bene qualsiasi cosa, purché sia un lavoro dignitoso”.