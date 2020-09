Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 15 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Anche oggi non mancherà la nuova puntata di Pomeriggio 5, dove a condurre non può che esserci Barbara d’Urso. Dalle 17 su Canale 5 i nuovi collegamenti con ospiti per il dibattito in studio.

Pomeriggio Cinque

Nell’ultima puntata è stata ospite Viola Valentino, che ha raccontato il tradimento che l’ha vista di recente vittima. Il suo fidanzato Francesco Mango l’ha infatti tradita con una modella e influencer, e lei è riuscita a scoprire tutto.

“Quando feci quello spettacolo con altri artisti qualcuno mise per sbaglio un top nella mia borsa” ha raccontato la Valentino. “Pensavo fosse di questa Sara e chiesi a Francesco di riportarglielo. E credo che lì sia successo tutto“.

Alcuni comportamenti del fidanzato l’avevano insospettita: “Nell’ultimo anno era diventato più silenzioso, più misterioso. Un giorno, poi, mi chiama un amico per chiedermi se avessi visto le foto del bacio di Francesco e Sara sulla rivista: fino a quel momento non sapevo nulla” ha ammesso la cantante.