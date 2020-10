Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 2 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

A breve inizia Pomeriggio 5, per l’ultimo appuntamento della settimana con la conduzione di Barbara d’Urso. Anche oggi nuovi colpi di scena e attualità in studio.

Nell’ultima puntata è andato in scena un vero e proprio litigio fra Barbara D’Urso e Soleil Sorge, ex GF VIP. Quest’ultima ha attaccato il paparazzo Alex Fiumara, per averla scovata con Andrea Iannone. Foto che sono state poi mostrate dalla rivista Chi di Alfonso Signorini.

Su Canale 5 Soleil ha minacciato di chiudere il collegamento nel caso non le fosse data la possibilità di replicare a quello che stava dicendo il fotografo.

“Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla… Non sei tu a decidere se no dopo 3 minuti stacchi la conversazione” l’ha ammonita la D’Urso. “Perché se la stacchi… la stacchi per sempre…”.

Ma Soleil dopo poco ha proseguito, chiamando “topo di fogna” Fiumare. A rimproverarla, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: “Certi termini te li tieni per te… Se non ci fossero i fotografi tanti giornali non ci sarebbero”.