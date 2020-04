Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 20 aprile 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Nuova settimana al via e soliti appuntamenti televisivi, come quello con Pomeriggio Cinque, prima puntata della settiman. Su Canale 5 con Barbara D’Urso, dalle 17 il dibattito sul Coronavirus.

Nell’ultima puntata ci eravamo lasciati con la testimonianza choc di Lory Del Santo, ospite della trasmissione, che ha parlato di come l’emergenza coronavirus ha complicato di molto le sue finanze.

In precedenza la soubrette aveva dichiarato che riteneva duro sopravvivere se il blocco fosse durato così tanto nel suo settore, dicendo di essere “per strada“.

Le dichiarazioni di Lory avranno sicuramente fatto arrabbiare in molti, alle prese con difficoltà economiche in questa fase delicata. Anche se risulta difficile immaginarla davvero per strada, il suo esempio ricorda come il virus colpisca un po’ tutti, anche le persone famose.