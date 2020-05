Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 22 maggio 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Sta per iniziare la puntata di Pomeriggio Cinque, trasmissione all’ultimo appuntamento della settimana. Con Barbara D’Urso su canale 5 tanti ospiti in collegamento per affrontare le tematiche del giorno.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata la trasmissione ha affontato ancora una volta tutti i temi legati alla fase 2 dell’emergenza coronavirus. Oltre ai tanti comportamenti criticabili, in Italia ci sono anche esempi da applausi. Come a Cagliari, dove le due bariste Jessica e Cinzia hanno vissuto una bella esperienza e l’hanno raccontata in puntata.

“Il primo giorno di riapertura una nostra cliente è entrata subito dopo aver alzato la saracinesca” hanno spiegato. “Ci ha lasciato una lettera con 70 euro: uno per ogni giorno di chiusura, praticamente ha pagato i caffè non bevuti“.

Non si tratta di un episodio isolato, in quanto anche un’altra signora ha regalato alle bariste 50 euro. “Riusciamo ad andare avanti grazie al loro affetto” hanno ammesso, commosse.