Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 24 marzo 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Anche per questa giornata non mancherà Pomeriggio Cinque, il programma del pomeriggio di Barbara D’Urso. Con inizio alle 17, su Canale 5, si parlerà tanto dei temi legati all’emergenza sanitaria da coronavirus.

Nella puntata di ieri tanto spazio è stato dedicato alla situazione di Messina, con il Sindaco Cateno De Luca pronto a bloccare personalmente gli spostamenti al porto.

Intervistato da Barbara D’Urso, il primo cittadino ha dato vita a un lungo sfogo e alla protesta verso le istituzioni dello Stato centrale. “Le norme di plastica. Noi non possiamo andare avanti così. Venga chiunque a spiegarci le norme” ha detto De Luca.

Commentando l’esodo delle persone dalla Calabria a Messina, il Sindaco è parso esasperato. “Noi stiamo in trincea” ha detto De Luca. Non ci prendano per il c**o. Siamo stanchi. Alcune norme non hanno senso. Questa è la rabbia che abbiamo. Il sistema non sta funzionando, non si ha una visione pratica di come si deve applicare la legge. Nessuno si fa sentire. Perché continuano a fare i biglietti per i treni. Noi abbiamo il problema delle navi e dei treni”.