Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 28 febbraio 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

Tutto pronto per la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con messa in onda alle 17. Anche oggi gli ospiti e gli opinionisti perfetti per discutere i temi caldi della giornata.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

In questa puntata è lecito immaginare che si parlerà tanto di Coronavirus, in particolare dopo quello che Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram che ha fatto il giro del web.

La conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, in un video ha spiegato ai suoi followers come lavarsi le mani nella maniera corretta, producendo di fatto un video “virale”. Già durante la puntata di ieri la D’Urso aveva spiegato come lavarsi le mani, e c’è da aspettarsi che anche oggi si proseguirà il discorso sulla scia dell’emergenza coronavirus.