Pomeriggio 5: la puntata di oggi 30 marzo. Ospiti e anticipazioni

Ricomincia oggi Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D’Urso che avrà il primo appuntamento settimanale. Come sempre alle 17, su Canale 5, fari puntati sull’emergenza coronavirus.

Nell’ultima puntata si è parlato della scorretta pratica di lavare le zampe degli animali con la candeggina, qualcosa di pericoloso per gli amici a quattro zampe.

In puntata è stato intervistato Enrico Zibellini, veterinario, che ha spiegato come vanno pulite le zampe dei cani. “Basta una normale detersione e disinfezione delle zampe” ha spiegato Zibellini “stando attenti ai polpastrelli per non irritarli quindi usando materiali disinfettanti molto diluiti a base di clorexidina o banalmente con della candeggina ma molto diluita e tamponare poi le zampe. Per il muso è meglio stare attenti a parti delicate come occhi e mucose perché tutti i detergenti sono molto irritanti”.