Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 30 ottobre 2019. Ospiti e anticipazioni

Sta per iniziare una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. Come sempre non mancano gli argomenti per la trasmissione, ravvivata costantemente da ospiti, opinionisti e contributi video.

Nell’ultima puntata, era prevedibile che ci fosse qualche scintilla quando è stata appurata la presenza della trans Manila Gorio, la quale sostiene di aver avuto una storia con l’ex di Lory Del Santo.

“Non capisco perché ce l’abbia con me” ha detto la Del Santo. “Lei ha chiamato tutti gli attori di “The Lady” chiedendo se sono stati a letto con me”.

“Tu sei arrabbiata con me perché gli uomini, a te, preferiscono me perché sono più giovane” ha risposto la Gorio.

Biagio D’Anelli, in studio, l’ha però accusata di architettare scoop. “Queste foto sono vere come Dumbo, l’elefantino volante” ha detto riferendosi alle copertine del 2011 che lo ritraggono insieme a Manila. “Ho firmato un contratto con la tua agenzia dove prestavo la mia immagine per promuovere un tuo reality”.