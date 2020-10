Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 6 ottobre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Torna come di consueto Pomeriggio 5, la trasmissione che da anni conduce con grande successo Barbara d’Urso. Anche oggi nuovi temi, gossip, attualità con ospiti in collegamento.

Nelle ultime puntate si è spesso parlato dell’omicidio dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Giada Pezzaioli, compagna dell’ex tronista di Uomini e donne Antonio Conversano, ha raccontato di aver avuto modo di vedere in viso Antonio De Marco, il presunto killer proprio nel giorno dell’omicidio.

“Quella sera verso le otto di sera passavo da lì” ha raccontato la Pezzaioli. “Ho notato questa figura con un cappuccio in testa, con le mani in tasca e un passo lento, era difficile non notarlo perché con le temperature che c’erano era un po’ strano uscire con una felpa e tenere il cappuccio in testa, io avevo le maniche corte… il suo sguardo perso nel vuoto, spento.. l’ho visto in faccia e mi è rimasto impresso. Appena sono uscite le foto e sono state disponibili le prime immagini ho pensato subito che fosse l’uomo che avevo visto”.

Giada Pezzaioli lo ha definito “una persona strana, con un atteggiamento strano. Aveva occhi grandi, si guardava intorno e ha incrociato il mio sguardo perché è passato alla sinistra della mia macchina”.